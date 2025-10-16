Lunedì all’Eurosuole Forum. La Yuasa al completo con l’arrivo di Golzadeh

Per il derby di lunedì anche la Yuasa Battery Grottazzolina è finalmente al completo: martedì sera è atterrato all’aeroporto di Bologna l’iraniano Amir Mohammad Golzadeh. Ultimo degli acquisti a mettersi a disposizione di coach Ortenzi, l’opposto infatti ha dovuto risolvere le pratiche burocratiche legate al visto ma soprattutto al transfer (era la prima volta che usciva dal suo Paese per giocare all’estero). In più le tensioni politiche nell’area non hanno agevolato le cose. Comunque adesso è qui e sarà la riserva di Petkovic nel gruppo fermano. Un innesto interessante perché Golzadeh è classe 2003, talento cristallino e braccio potente, Mvp dei Campionati mondiali Under21 disputati nel 2023. Lunedì per lui sarà derby doppio visto che dall’altra parte della rete troverà il connazionale Poriya Hossein Khanzadeh, lo schiacciatore di Civitanova specialista del servizio che è stato suo compagno in Nazionale proprio nella rassegna iridata di due anni fa, vinta dall’Iran superando in finale l’Italia di Boninfante.

