L’Upc Sdh espugna Spezia e continua a volare. Gare slittate: da lunedì si parte con i recuperi

Nel bailamme di un calendario rivoluzionato per i funerali del Papa, continua a brillare la luce dell’Upc Sdh. Nella 27ª giornata del girone D, disputata a metà settimana, i camaioresi hanno messo un altro tassellino importante nella loro corsa alla vittoria finale: a Spezia, l’Upc Sdh si è imposta in rimonta per 1-3 (27-25, 20-25, 22-25, 20-25 i parziali) prendendosi un altro punticino di margine su Santa Croce, che la sera precedente aveva espugnato Grosseto in cinque set. In mezzo alle due contendenti si è inserita Sassuolo, che espugnando Reggio Emilia ha messo la freccia su Santa Croce (ora terza) e continua a tallonare l’Upc Sdh.

Ma – ed è un ma bello grande – con una partita in più. Un ’asterisco’ che verrà annullato già nella 28ª (e terzultima) giornata, spalmata su più giorni proprio in virtù dei rinvii dovuti allo stop imposto dalla Federazione nel giorno dei funerali di Francesco. Il turno si gioca complessivamente tra domani e mercoledì. Detto del Sassuolo, che osserva il riposo, stavolta l’Upc Sdh giocherà prima dei rivali di Santa Croce: i camaioresi tornano al PalaCamaiore dove domani, con fischio d’inizio alle 18 (arbitri Lobrace e Foppoli) ospitano Jumboffice. Santa Croce risponderà addirittura mercoledì ospitando il Trading Log.

Classifica: Upc Sdh 60, Sassuolo* 59, Lupi Santa Croce 58, Invicta Grosseto 46, Jumboffice 44, San Martino 43, Trading Log 42, Cus Genova 42, Toscanagarden 42, Fiorano Modenese* 32, Pontedera* 32, Cecina 28, Firenze 20, Scandiano 15, Isomec Inzani 4.

Capitolo recuperi. In serie B1, il Vp Canniccia scenderà in campo per la 24ª giornata al palazzetto dello sport di Baccaiano, a Montespertoli, dove lunedì alle 21 incrocerà le armi con Montesport (arbitri Nampli e Albergamo). Nei regionali, in serie C la 28ª giornata si giocherà tra martedì e giovedì: l’Oasilido sarà di scena mercoledì sera alle 21 al PaladonVivaldi di San Miniato Basso contro la Folgore (arbitro da designare). In serie D femminile, il programma delle versiliesi per la 25ª giornata si apre con la Jenco, impegnata lunedì alle 21,15 al Galilei contro Ambra Cavallini (anche in questo caso, l’arbitro dev’essere ancora deciso); martedì alle 21,15 tocca al Vp Volley, in campo al Parenti di Santa Croce sull’Arno contro i Lupi. In serie D maschile, l’ultima giornata della regular season vedrà l’Upc impegnato lunedì alle 21,15 alla Gaber di Lido di Camaiore contro la Libertas Ponte a Moriano.