L’Upc Sdh torna a guardare tutti dall’alto. San Martino espugnata, biancoblù in vetta

Serie B. Torna in vetta alla classifica del girone D l’Upc Sdh che sfrutta al meglio gli incroci di giornata per mettere la freccia su Santa Croce. Mentre i Lupi faticavano a domare Sassuolo nello scontro diretto, lasciando per strada un punticino, l’Upc espugnava San Martino (1-3: parziali di 20-25, 25-17, 21-25, 22-25) tornando a guardare tutti dall’alto... e con il bonus di una partita in meno. Classifica: Upc Sdh* 43, Lupi Santa Croce 43, Sassuolo 41, Jumboffice* 36, Cus Genova 35, Trading Log La Spezia* 33, Ama San Martino 32, Invicta Grosseto 32, Toscanagarden 31, Cecina* 22, Fiorano Modenese 22, Lupi Pontedera 22, Firenze 12, Scandiano* 12, Isomec Inzani 4.

Serie B1. Lotta, rimonta due set di svantaggio ma non riesce a completare l’impresa il Vp Canniccia che in casa con Tirabassi&Vezzali gioca un’altra partita di grinta: 2-3 il punteggio finale che smuove comunque la classifica (26-28, 20-25, 25-21, 25-23, 9-15). Classifica: Ostiano 43, Garlasco 41, Modena 41, Ripalta Cremasca 36, Valdarno 35, Tirabassi&Vezzali 30, Rubiera 26, Moma Anderlini Modena 24, Vp Canniccia 22, Montesport 21, San Giorgio 20, Sassuolo 17, Ambra Cavallini 14, Crema 8.

Serie C. Terza sconfitta casalinga di fila per l’Oasilido che a sorpresa va ko contro il Bottegone, penultimo della classe (1-3: 25-19, 23-25, 23-25, 28-30). Classifica: Biemme Livorno 50, Porcari 49, Pescia 48, Lunigiana 36, Cascina* 35, Montebianco* 32, Follonica* 31, Oasilido 30, Quarrata* 25, San Miniato 21, Casciavola* 20, Aglianese 19, Migliarino 18, Bottegone 18, Donoratico* 9.

Serie D (femminile). Doppia sconfitta per Jenco e Vp Volley: le viareggine hanno perso 1-3 in casa con Grosseto (19-25, 21-25, 25-17, 24-26), mentre le versiliesi sono state battute a Brulotto (3-0: 25-16, 25-21, 25-14). Classifica: Lupi Santa Croce 50, Brulotto 43, Invicta 41, Calci 41, Tomei Livorno 39, Sei Rose 37, Capannoli 29, Peccioli 25, Jenco 24, Calstefranco 24, Ambra Cavallini 21, Robur Massa 14, Vp Volley 11, Consani Grosseto 0.

Serie D (maschile). Stop casalingo per l’Upc che lotta fino al quinto set con Cecina (2-3: 25-22, 22-25, 27-25, 22-25, 12-15). Classifica: San Miniato 45, Rosignano 40, Zona Mazzoni 37, Lupi Santa Croce 33, Upc 26, Borgo Rosso 25, Migliarino 22, Empoli 19, Calci 15, Dream Volley Pisa 14, Cecina 12, Ponte a Moriano 0.