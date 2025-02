L’Upc Sdh vince... anche senza giocare. Lotta ma deve arrendersi il Vp Canniccia

Serie B. Interessante, quell’asterisco. Nella 3ª giornata di ritorno del girone D, l’Upc Sdh ha osservato il turno di riposo (da cui l’asterisco...), osservando con sguardo interessato la partita di Castelfranco di Sotto, dove la capolista Santa Croce è caduta 3-1 sotto i colpi del Toscanagarden. I camaioresi restano dunque dietro in classifica, ma con un bel jolly in mano, avendo giocato una partita in meno. Classifica: Lupi Santa Croce 38, Upc Sdh* 37, Sassuolo 37, Jumboffice* 33, Cus Genova 33, Ama San Martino 32, Trading Log Spezia 30, Invicta Grosseto 26, Toscanagarden 25, Cecina 22, Fiorano Modenese 19, Lupi Pontedera 18, Firenze 12, Scandiano* 12, Isomec Inzani 4.

Serie B1. Seconda sconfitta consecutiva per il Vp Canniccia, che nella 16ª giornata del girone B è stata sconfitta in casa da Ripalta Cremasca: 1-3 il punteggio finale (21-25, 25-20, 18-25, 25-27). Classifica: Ostiano 40, Garlasco 39, Modena 38, Ripalta Cremasca 31, Valdarno 29, Tirabassi&Vezzali 25, Rubiera 25, Montesport 21, Anderlini Modena 20, San Giorgio 18, Vp Canniccia 18, Sassuolo 13, Ambra Cavallini Pontedera 12, Crema 7.

Serie C. Un’Oasilido in formato corsaro si regala la quarta vittoria esterna consecutiva espugnando Quarrata in quattro set (1-3: 25-27, 19-25, 25-22, 17-25) e salendo al settimo posto. Classifica: Biemme Service Livorno 46, Porcari 45, Pescia 45, Lunigiana 32, Montebianco 32, Cascina* 29, Oasilido 27, Follonica* 25, Quarrata 24, San Miniato 21, Aglianese 18, Casciavola* 18, Migliarino 16, Bottegone 14, Donoratico* 7.

Serie D (femminile). Vince senza troppi patemi la Jenco in casa con Consani Grosseto (3-0: 25-20, 25-21, 25-19); perde in casa il Vp Volley contro Rosignano (0-3: 21-25, 20-25, 21-25). Classifica: Lupi Santa Croce 45, Brulotto 40, Calci 37, Invicta 36, Tomei Livorno 35, Sei Rose 34, Capannoli 25, Jenco 24, Peccioli 21, Ambra Cavallini Pontedera 19, Castelfranco 19, Robur Massa 11, Vp Volley 11, Consani Grosseto 0.

Serie D (maschile). Successo convincente dell’Upc che espugna Pisa con autorità (0-3: 20-25, 23-25, 21-25). Classifica: Folgore San Miniato 39, Zona Mazzoni 35, Rosignano 34, Lupi Santa Croce 27, Borgo Rosso 25, Upc 22, Migliarino 19, Empoli 18, Calci 12, Dream Volley Pisa 11, Cecina 10, Libertas Ponte a Moriano 0.

*una partita in meno