L’Upc Sdh vince e riconquista la vetta. Adesso è testa a testa con Santa Croce

Serie B. Missione compiuta per l’Upc Sdh che nella 24ª giornata del girone D ha espugnato Pontedera (1-3: 18-25, 27-25, 20-25, 20-25) mettendo in cascina tre punti che permettono di riacciuffare in classifica Santa Croce. Ora tutto è in parità, e con 5 partite ancora da disputare la sfida si preannuncia serrata fino alla fine. Classifica: Lupi Santa Croce* 52, Upc Sdh* 52, Sassuolo 50, Jumboffice* 43, Invicta Grosseto* 41, Trading Log La Spezia* 40, Cus Genova 40, Ama San Martino 39, Toscanagarden 38, Fiorano Modenese 29, Cecina* 26, Lupi Pontedera 23, Scandiano* 15, Firenze* 12, Isomec Inzani* 4.

Serie B1. Altra vittoria di cuore del Vp Canniccia che al PalaGreco ha battuto Sassuolo in cinque set con un finale al cardiopalma: 3-2 (25-23, 25-22, 21-25, 21-25, 17-15) e balzo all’ottavo posto. Classifica: Ostiano 52, Modena 46, Garlasco 46, Valdarno 42, Ripalta Cremasca 39, Tirabassi&Vezzali 32, Moma Anderlini 30, Vp Canniccia 28, Rubiera 27, San Giorgio 25, Montesport* 24, Sassuolo 23, Ambra Cavallini 14, Crema* 10.

Serie C. Turno di riposo per l’Oasilido, raggiunto in classifica da Quarrata. Classifica: Biemme Service Livorno 59, Pescia 57, Porcari* 55, Lunigiana 40, Cascina* 39, Montebianco* 37, Follonica** 33, Oasilido* 31, Quarrata* 31, Casciavola* 25, Folgore San Miniato 25, Aglianese 22, Migliarino* 19, Bottegone* 19, Donoratico* 9.

Serie D (femminile). Bella vittoria per la Jenco che espugna Massa con una prestazione convincente (0-3: 12-25, 19-25, 22-25) e sale in nona posizione; sconfitta interna per il Vp Volley, superato da Capannoli (0-3: 23-25, 22-25, 22-25). Classifica: Lupi Santa Croce 56, Invicta Grosseto* 47, Calci* 47, Brulotto* 46, Tomei Livorno 45, Sei Rose* 42, Capannoli* 33, Peccioli 31, Jenco 27, Ambra Cavallini* 24, Castelfranco* 24, Robur Massa* 16, Vp Volley 11, Grosseto 1.

Serie D (maschile). Terza sconfitta consecutive per l’Upc, battuto 3-1 a Pistoia (25-13, 16-25, 25-15, 25-17 i parziali). Classifica: Folgore San Miniato 54, Rosignano 49, Zona Mazzoni 46, Lupi Santa Croce* 38, Borgo Rosso 28, Upc* 27, Migliarino* 25, Empoli 25, Dream Volley Pisa 17, Calci* 15, Cecina 12, Libertas Ponte a Moriano 0.

*una partita in meno