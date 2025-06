Lupi di Santa Croce: stagione positiva nonostante l'eliminazione ai play-off

Si è conclusa la stagione della prima squadra femminile dei Lupi di Santa Croce. Dopo il primo posto nel girone C della Serie D, le ragazze non sono riuscite a ripetersi nella seconda fase, quella dei play-off promozione. "E’ comunque stata una grande stagione", ha detto coach Manuele Marchi, che ha celebrato la conclusione dell’annata agonistica 2024-25 nella consueta festa estiva al PalaParenti, insieme ad altre compagini biancorosse in un clima di divertimento, tra musica e premiazioni. In precedenza, le ragazze del club conciario, avevano terminato le loro fatiche col doppio confronto con le fiorentine del Calenzano, le quali hanno ottenuto la promozione in C.

Infatti, le fiorentine si sono imposte nelle due partite, vincendo all’andata per 3-0 al PalaParenti e per 3-1 al PalaMattioli. Coach Marchi ha puntato sul seguente organico: Allori, Bernardeschi, Bianchi, De Nisco, Giacomelli, Leto, Mannucci, Menichetti, Simoncini, Talini e Tozzi. Nel corso dell’annata agonistica le ragazze hanno colto numerose vittorie, dominando il loro girone, vincendo gli scontri diretti, portando persone al palazzetto, comprese numerose ragazzine del settore giovanile, cosa ritenuta importante dalla società. E’ stato, secondo il club, un percorso di cui essere orgogliosi. Coach Marchi ha così dichiarato: "Anche per questa stagione in sogno Serie C si è infranto ai play-off, dopo un brillante percorso ed un campionato mai messo in discussione. Sono state disputate 26 gare ed abbiamo chiuso al primo posto. Poi, per una discutibile formula, abbiamo partecipato ai play-off, già come l’anno precedente, uscendo battute per mano di un meritevole Calenzano. Nonostante ciò, la stagione è stata positiva: le attese del precampionato sono state rispettate e soddisfatte in pieno. Tutto il gruppo è stato molto unito e coeso per centrare la C, ma non è il caso di rammaricarsi e di sentirsi delusi per il lavoro svolto. Porgo a tutto lo staff – ha concluso Marchi – un sentito ringraziamento per il supporto nei nostri confronti".

Marco Lepri