Lupi, serve la continuità. C’è l’assalto del Brescia

Lupi al PalaParenti domani (ore 18) con il Brescia per l’undicesima di andata. La vittoria di Porto Viro, in provincia di Rovigo, ha costituito una buona iniezione di fiducia nei biancorossi, pronti ora ad affrontare i biancazzurri del tecnico Zambonardi. Questi è da anni alla guida della squadra di famiglia che quest’anno recita un ruolo più di spicco rispetto a quello della passata stagione. Bresciani al quinto posto con 17 punti disponibili, frutto di sei vittorie e quattro sconfitte. Opposto il cammino della Kemas Lamipel, che nel polesine si è finalmente esaltata, trascinata da caraibico Lawrence, autore di una prova maiuscola. Ce n’era bisogno. Alla formazione santacrocese avevamo chiesto di raccogliere almeno quattro punti in altrettante partite, in dicembre, per giungere al giro di boa in una posizione non a rischio. Nel Veneto ne sono stati già raccolti tre, quando mancano tre gare alla conclusione della prima parte del campionato. I conciari ne disputeranno due in casa (Brescia e Grottazzolina) ed una a Siena. Queste tre squadre precedono la compagine di Bulleri, a conferma della loro validità, frutto delle scelte fatte in sede di campagna acquisti. 0ra alla Kemas Lamipel è richiesto di raccogliere quanto più possibile contro gli avversari di turno. La classifica è meno preoccupante rispetto ad un recente passato ma si deve tener conto dell’intraprendenza di chi insegue e della vitalità di chi è al momento a contatto con Colli e compagni. Ci sono quattro squadre nel giro di un punto: Pineto, Santa Croce e Cantù a quota 11 ed Aversa a 12. Non c’è stato il tempo per rallegrarsi per il colpaccio sul delta del Po, che subito arrivano le ultime tre partite, nel giro di pochi giorni.

Marco Lepri