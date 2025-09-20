L’urlo di Serena Ortolani: "Al trofeo McDonald’s faremo una bella figura"

di Luca Pizzagalli Il precampionato della Omag Mt San Giovanni entra nel vivo quest’oggi con la prima partita del triangolare di Imola, dove ci sarà in palio il Trofeo McDonald’s. Oggi pomeriggio alle 17.30 le "Zie" scenderanno in campo contro Scandicci, terza forza del campionato di serie A1 dell’anno scorso e dunque una big che rappresenterà certamente un test importante.

"Siamo pronte e vogliamo fare bella figura – conferma il capitano Serena Ortolani – ci stiamo allenando bene e da qualche giorno ci stiamo dedicando alla palla ed agli schemi per affinare l’amalgama, ma ci sono ottime sensazioni. In squadra abbiamo giocatrici molto forti e vedo l’intensità giusta in allenamento. Anche a me manca la serie A1 da tanto tempo e so che il livello si è ulteriormente alzato, oggi sarà una bella sfida".

La partita di oggi avrà i 3 punti per la competizione in palio e dunque potrebbe pure concludersi al quinto set con regolare tie-break se fosse necessario. Dunque dopo alcuni allenamenti congiunti, conclusisi anche sul 2-2, quest’oggi si farà sul serio: "Il campo dirà i veri valori – continua Serena Ortolani – noi cercheremo di giocarcela a mille e non partiamo battute contro nessuno, vedremo come reagiremo di fronte una forza del campionato di serie A1 come Scandicci". Poi domani sempre a Imola e sempre alle 17.30 seconda partita di questo mini-torneo contro Talmassons, squadra di serie A2 piuttosto ambiziosa e ben attrezzata per figurare bene nel prossimo campionato. "Dobbiamo abituarci anche alle partite in trasferta – continua Ortolani – così come stiamo invece prendendo sempre più confidenza con il Palazzetto di Cervia, dove giocheremo in casa. Sarà un bel banco di prova".

Fisicamente il roster sta rivelando ottime giocatrici, dopo alcune settimane di intensa preparazione. Ora si è passati alle fasi di gioco ed all’intesa sia in attacco che difesa, con la nuova palleggiatrice tedesca Straube, nazionale tedesca, che a poco a poco sta entrando nel motore della squadra. Mentre nelle prime uscite stagionali hanno già ben impressionato tra i nuovi acquisti le centrali Caruso e Kochurina e la schiacciatrice Bracchi. Prossima settimana, il 27-28 settembre, altro mini-torneo a Pesaro, questa volta quadrangolare con Macerata, Megabox Vallefoglia e Levski Sofia. Poi testa, gambe e cuore concentrati sull’esordio in campionato il 6 ottobre a Cervia, in casa dunque, contro Novara, altra big del campionato di serie A1.