Maccabeus Audiotek trionfa nel Campionato di Promozione Csi in Romagna

La squadra di volley del ‘Misto’ (3 maschi e 3 femmine in campo) Maccabeus Audiotek ha vinto il Campionato di Promozione Csi a cui partecipavano 17 team da tutta la Romagna. Dopo essere giunta prima nel proprio girone, nei play off ha vinto le sei gare contro Atletica 85 Faenza, Imc Gambettola e Cusb Cesena, guadagnandosi un meritata promozione al Campionato di Eccellenza. Il gruppo ha espresso un buon livello di gioco e di affiatamento, con prestazioni costanti lungo tutta la stagione, e ciò ha permesso alla squadra allenata da Mario Brini e Daniele Dalmonte di avere un tabellino di marcia di tutto rispetto, ossia 20 vittorie su 22 partite; fra l’altro una delle due sconfitte è maturata nel ‘derby’ contro Maccabeus Voltana, allenata da Andrea Anconelli, giunta quinta. Sì, perché quest’anno per la prima volta il Maccabeus aveva due squadre iscritte al medesimo campionato, ed aver raggiunto il 1° ed il 5° posto su 17 partecipanti è motivo di orgoglio per la società. A questa vittoria si è aggiunta quella dell’Under 14 Mista di coach Mario Brini alle finali dei campionati giovanili Csi svoltesi a Russi, al termine di un’intensa partita contro il Modigliana, vinta 2 a 1.

Lu.Sca.