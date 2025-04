Macerata domina Ravenna 3-0 e avanza in Coppa Italia

Macerata

3

Ravenna

0

(25-23, 25-14, 25-20)

BANCA MACERATA FISIOMED: Ottaviani 11, Sanfilippo 8, Klapwijk 18, Valchinov 7, Fall 10, Marsili 2, Gabbanelli (L); Ichino, Pozzebon, Ferri, Dimitrov 1. Ne: Berger, Palombarini (L). All. Castellano

CONSAR RAVENNA: Grottoli 9, Russo 1, Tallone 7, Canella 7, Zlatanov 10, Bertoncello 7, Goi (L); Guzzo, Selleri, Pascucci (L). Ne: Vukasinovic, Copelli, Feri. All. Valentini

Arbitri: Cecconato e Mazzarà

Note. Durata set: 27’, 22’, 27’. Macerata: battute sbagliate 12, vincenti 11, muri 6, errori 4. Ravenna: battute sbagliate 9, vincenti 3, muri 5, errori 8.

Una Consar piuttosto rimaneggiata saluta la sua stagione con una netta sconfitta a Macerata, cadendo 3-0 e lasciando via libera ai marchigiani in Coppa Italia. Una fine non troppo gloriosa per una stagione vissuta sempre tra i primi posti, ma le pile sono decisamente scariche per la squadra di Valentini e anche i cambi non sortiscono significativi cambi di rotta. Anche se il secondo libero, Giovanni Pascucci, si fa apprezzare nel terzo set, subentrato a Goi, con qualche problema fisico dopo essere caduto pesantemente al suolo nelle prime fasi del match.

Dopo un inizio equilibrato, Macerata si avvantaggia decisamente anche per gli attacchi di Klapwijk ma sotto 21-17 e 23-18 la Consar recupera nel finale del primo set e sembra rimettere tutto in gioco. I ravennati hanno uno sprazzo di legittimo orgoglio e con un muro e tre rigiocate consecutive – due di Zlatanov, per l’occasione schierato opposto – si portano sul 23-23 e hanno anche tra le mani la palla del possibile 24-23 ma Fall è attentissimo a murare Zlatanov e i locali volano 24-23. Poi, alla prima palla set, ancora Fall mura Tallone e Macerata si porta 1-0. Ed è questo l’unico parziale vagamente lottato: nel secondo i padroni di casa si portano addirittura 23-9 ed è notte fonda per i ravennati e i marchigiani volano ai quarti di Coppa Italia.

u.b.