Manfredini e Marchesini iridate. Il nostro volley nell’U21 Mondiale

Un altro trofeo in mano ma questa volta, finalmente, il più prestigioso per Linda Manfredini e Dalila Marchesini, le due centrali della Nazionale Under 21 che ieri pomeriggio a Surabaya, Indonesia, hanno vinto il Mondiale Under 21, seguente all’argento Europeo dello scorso anno. Un percorso straordinario per la Nazionale italiana che da quando ha iniziato la fase a eliminazione diretta ha perso soltanto due parziali, quelli di ieri in una finale che dopo il punto che aveva dato il 15-25 e il momentaneo vantaggio di 1-2 al Giappone sembrava segnata. Ma le ragazze capitanate dalla modenesissima Manfredini hanno reagito senza più voltarsi indietro grazie anche alle prestazioni monstre delle due atlete nostrane, una modenese purosangue, l’altra d’adozione e di patria pallavolistica, entrambe cresciute nell’Anderlini prima di fare il salto in serie A. Manfredini ha chiuso la finale con 15 punti personali compreso l’ultimo e alcuni blocchi decisivi in fasi cruciali del match, Marchesini ha garantito la solita prestazione solidissima in tutti i fondamentali, segnando 11 punti. Impressionante il dato del muro: le due insieme hanno messo a segno 13 blocchi vincenti, 6 la Manfredini, 7 la Marchesini come a mandare un segnale a Fahr e Danesi, se per caso c’è bisogno dietro ci sono loro, nessun problema.

Proprio la capitana Linda Manfredini ha espresso tutto il suo entusiasmo a fine match: "Il Giappone è una grandissima squadra. In due set hanno imposto il loro gioco. Noi, però, abbiamo saputo soffrire e rimanere attaccati alla partita. Nei momenti decisivi del quarto e quinto set abbiamo imposto il nostro ritmo e siamo riuscite a portare a casa partita e Mondiale. Questo gruppo col tempo ha trovato le giuste intese. È stato un crescendo in questo mondiale, con una preparazione iniziata molto presto che ci ha poi portato a questo risultato. Abbiamo perso solo con la Turchia e quella sconfitta ci ha fatto capire che non tutte le partite si possono vincere e che dobbiamo essere più aggressive in certi momenti. Sono molto orgogliosa del nostro percorso". Per le due modenesi ora è tempo di vacanze e poi di campionato col club: A1 con Busto Arsizio per la Manfredini, A2 con Altino Volley per la Marchesini.