Manfredini e Marchesini iridate. Il nostro volley nell’U21 Mondiale
Le due ragazze, cresciute nella Anderlini, hanno alzato il trofeo più importante in azzurro ieri in Indonesia
Un altro trofeo in mano ma questa volta, finalmente, il più prestigioso per Linda Manfredini e Dalila Marchesini, le due centrali della Nazionale Under 21 che ieri pomeriggio a Surabaya, Indonesia, hanno vinto il Mondiale Under 21, seguente all’argento Europeo dello scorso anno. Un percorso straordinario per la Nazionale italiana che da quando ha iniziato la fase a eliminazione diretta ha perso soltanto due parziali, quelli di ieri in una finale che dopo il punto che aveva dato il 15-25 e il momentaneo vantaggio di 1-2 al Giappone sembrava segnata. Ma le ragazze capitanate dalla modenesissima Manfredini hanno reagito senza più voltarsi indietro grazie anche alle prestazioni monstre delle due atlete nostrane, una modenese purosangue, l’altra d’adozione e di patria pallavolistica, entrambe cresciute nell’Anderlini prima di fare il salto in serie A. Manfredini ha chiuso la finale con 15 punti personali compreso l’ultimo e alcuni blocchi decisivi in fasi cruciali del match, Marchesini ha garantito la solita prestazione solidissima in tutti i fondamentali, segnando 11 punti. Impressionante il dato del muro: le due insieme hanno messo a segno 13 blocchi vincenti, 6 la Manfredini, 7 la Marchesini come a mandare un segnale a Fahr e Danesi, se per caso c’è bisogno dietro ci sono loro, nessun problema.
Proprio la capitana Linda Manfredini ha espresso tutto il suo entusiasmo a fine match: "Il Giappone è una grandissima squadra. In due set hanno imposto il loro gioco. Noi, però, abbiamo saputo soffrire e rimanere attaccati alla partita. Nei momenti decisivi del quarto e quinto set abbiamo imposto il nostro ritmo e siamo riuscite a portare a casa partita e Mondiale. Questo gruppo col tempo ha trovato le giuste intese. È stato un crescendo in questo mondiale, con una preparazione iniziata molto presto che ci ha poi portato a questo risultato. Abbiamo perso solo con la Turchia e quella sconfitta ci ha fatto capire che non tutte le partite si possono vincere e che dobbiamo essere più aggressive in certi momenti. Sono molto orgogliosa del nostro percorso". Per le due modenesi ora è tempo di vacanze e poi di campionato col club: A1 con Busto Arsizio per la Manfredini, A2 con Altino Volley per la Marchesini.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su