Marcello Andreoli guida la classifica del Top Volley a Modena

La lunghissima stagione della pallavolo minore, ormai in campo da sette mesi, finisce per incidere anche nelle classifiche del Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino che premia i top scorer delle squadre modenesi: per la seconda settimana consecutiva la vetta della classifica di tappa è piuttosto affollata, e soprattutto di ferma al massimo a 25 punti, che mediamente è un dato abbastanza basso per i migliori marcatori. Per la seconda settimana consecutiva nel gruppetto di testa c’è Marcello Andreoli, opposto della National Villa d’Oro, che in questo modo centra la diciannovesima vittoria di tappa, rafforzando la sua leadership nella speciale classifica, davanti ad Alessandro Montanari e Francesco Ghelfi, fermi rispettivamente a diciassette e sedici successi: con 3.612 punti in carriera, Andreoli sale anche all’ottavo posto ’All Time’ dei bomber modenesi, superando Riccardo Raimondi, schiacciatore di Anderlini e Modena Est nello scorso decennio. A proposito di Modena Est, nel terzetto di testa trova posto anche Jacopo Garini, opposto della Polisportiva, che dopo una stagione abbastanza opaca, centra un risultatone a fine stagione regolare, di buon auspicio per i playoff promozione, a cui parteciperà con il club gialloblù. Completa il terzetto di testa il ritrovato Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi, anche lui alla seconda vittoria di tappa consecutiva, con cui festeggia la promozione anticipata in serie C: alle loro spalle, staccata di un punto, la coppia formata dal sempre più continua Luca Vellani del Corlo Hydra Italia, e da Samuele Mami, che in una partita mette a terra più punti di quanti ne avesse fatti in tutte le gare del 2025. Filippo Cottafava della Holachek Maritain è sesto a due lunghezze dalla vetta, con pochissime ragazze, in tutto quattro nelle prime venti posizioni, con Giulia Cavani del Volley Modena che è quella meglio classificata.

Passando alle classifiche, Alessandro Bartoli della Beca Tensped Spezzanese domina sia la Generale, che quella a Punti, che quella relativa alle sole gare del 2025, l’unica in verità nella quale la sua leadership sia un po’ in pericolo, soprattutto perché nell’ultima giornata riposa: nella Generale il vantaggio di Bartoli su Andreoli è di 1,4 punti, e facendo i calcoli, ad Andreoli servirebbero quasi cinquanta punti nell’ultima partita per un sorpasso di fatto impossibile. Più avvincente la lotta per andare sul podio, con Nicola Marchesi della Rcl Gallonese terzo con 18,5 punti, due decimi in più di Matteo Pignatti della Stadium Mirandola, e 4 decimi in più di Martina Montanari, che però ha finito le partite: Bartoli si ferma a quota 590 punti in stagione, diciassette in meno del record assoluto di Matteo Baraldi del S.Felice, che anche per quest’anno rimane imbattuto.

Riccardo Cavazzoni