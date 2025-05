Marco Bonitta nuovo allenatore della Nazionale egiziana di volley maschile

E’ il ravennate Marco Bonitta il nuovo allenatore della Nazionale egiziana di volley maschile. Ad annunciarlo è stata la Federazione Pallavolo Egiziana nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala principale del Comitato Olimpico Egiziano. Il 61enne tecnico incrementa così un curriculum di esperienze di panchina con pochissimi eguali nel mondo, che ha spaziato, in oltre 30 anni, dal volley maschile a quello femminile, da quello juniores a quello open, dai club alle nazionali, dall’Italia all’estero, raccogliendo un palmares in cui spiccano il Mondiale femminile del 2002 con l’Italia, 2 scudetti e 2 coppe dei campioni con il Bergamo e parecchia altra "argenteria minore".

In anni recenti, dopo essere stato il referente sportivo dell’epoca Consar nella pallavolo ravennate, coach Bonitta si era trasferito ad Austin, nel Texas, dove aveva guidato una delle franchigie della nuova Lega Professionistica, uscendone improvvisamente, nel gennaio scorso, per motivi familiari, nonostante il forte richiamo tecnico e sportivo di quella nuova esperienza. Escluso un rientro alla Consar (dove il suo ruolo è stato assegnato al coach Antonio Valentini, un "bonittiano" di stretta osservanza che lui stesso volle a Ravenna), Bonitta non si è visto fra il pubblico nelle ultime uscite stagionali della squadra che aveva costruito.

"Cerco una nuova occupazione in Italia o non troppo lontano" aveva dichiarato, aggiungendo "anche perché mi sembra che la mia generazione sia ancora capace di stare ai vertici", con probabile riferimento a colleghi come Lorenzetti (61 anni, fresco di titolo europeo con il Perugia) e Velasco (olimpionico a 72 anni con l’Italia femminile).

L’esperienza egiziana sarà la prima con una nazionale maschile e seguirà quelle con l’Italia, la Polonia e la Slovenia femminili. L’Egitto è, storicamente, la miglior espressione del volley africano, insidiato solo dalla Tunisia. Ha vinto gli ultimi campionati continentali disputati proprio al Cairo.

Il primo obiettivo saranno i prossimi campionati del mondo, che si disputeranno a settembre nelle Filippine. L’Egitto rappresenterà il continente (come spesso è accaduto a Mondiali e Olimpiadi), insieme a Tunisia e Libia, le migliori classificate al Cairo. Non ci saranno tornei di qualificazione.

Nel grande momento dei tecnici italiani alla guida di nazionali straniere (sono un’infinità) va registrato anche l’incarico che la Bulgaria B ha affidato al tecnico delle giovanili Consar Francesco Mollo.

Marco Ortolani