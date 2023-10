"Marco Pierotti, Man of the Match: "Volevamo rifarci"".

Il ‘man of the match’ Marco Pierotti commenta l’esito del match vincente contro Pineto: "Ci tenevamo a fare bene questa partita – ha detto il martello ricevitore biancoblù –, domenica scorsa contro Prata di Pordenone eravamo stati molto altalenanti. Ci volevamo rifare, penso che nel primo set abbiamo avuto l’approccio giusto. Le indicazioni tattiche che dovevamo seguire le abbiamo messe in campo, tutta la squadra è stata molto brava". Per quanto ancora agli albori del campionato, sono tre punti importanti da mettere in cascina: "I punti sono sempre pesanti – ha sottolineato Pierotti, autore di 12 punti –, il campionato è ancora lunghissimo ma soprattutto nelle fasi iniziali in cui ancora le squadre devono trovare l’amalgama. Vincere dà morale, ti fa allenare meglio, ti fa vivere la settimana nel modo giusto. Questo è quello che serve all’inizio del campionato". Non c’è tempo per riposare, si torna subito a lavoro perché è in arrivo il primo turno infrasettimanale. Mercoledì a Reggio Emilia, alle 18, la Emma Villas scende in campo per la quarta giornata di campionato contro la formazione emiliana, oggi impegnata sul campo di Castellana Grotte. Domenica invece terza sfida casalinga, ancora lontano dal Palaestra. È infatti arrivata la comunicazione ufficiale dalla Legavolley: anche la gara tra Emma Villas Siena e Pool Libertas Cantù, in programma domenica 5 novembre a partire dalle ore 18 e valevole per la quinta giornata del campionato di serie A2, verrà disputata al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. In casa biancoblù la speranza è che la gara del 19 contro Ravenna possa essere la prima in viale Sclavo.