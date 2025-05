Marta e Claudia Fabbri trionfano nel beach volley Under 16 a Bibione

Marta e Claudia Fabbri campionesse italiane di beach volley a Bibione. Le due sorelle gemelle 14enni di Codigoro, hanno partecipato nello scorso fine settimana al torneo di beach volley under16 (2x2) per società, svoltasi nella nota località balneare veneziana. Marta e Claudia Fabbri sono state invitate dalla società di Bologna Actve beach volley. Una tre giorni in cui atleti e atlete si sono sfidati sui 150 campi allestiti in spiaggia nel primo torneo di alto livello per il beach volley nazionale per società. Le due ragazze di Codigoro sono state le uniche iscritte per le province di Ferrara e Bologna, si sono trovate a gareggiare senza nessuna velleità e pretese, contro società molto blasonate con 250 atleti provenienti da tutta Italia. Marta e Claudia Fabbri sono state inserite in un girone con 32 squadre, hanno superato tutte le fasi preliminari raggiungendo la finalissima, dove hanno battuto una squadra di Brunico, diventando così le campionesse italiane per la categoria Under 16. Al termine grande la gioia per Marta e Claudia, che hanno voluto ringraziare il proprio allenatore e selezionatore Fipav Roberto Minotti.