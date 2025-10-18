Massa Carrara è decisa a non fermarsi. C’è voglia di stupire contro il Tuscania

La prima è andata per la Pallavolo Massa Carrara che adesso deve provare a non fermarsi nel campionato nazionale di serie B1 maschile. Dopo l’esaltante successo nel match inaugurale di sabato scorso la matricola massese è chiamata a confermarsi nella prima trasferta della stagione. Il coefficiente di difficoltà aumenta sensibilmente perché al valore dell’avversaria si aggiungerà anche la fatica per uno spostamento non certo dietro l’angolo. Il coach Luca Cei ed i suoi ragazzi dovranno sobbarcarsi circa 4 ore di viaggio per arrivare sino a Viterbo.

Ad attenderli al Palazzetto Comunale di Tuscania ci sarà il Maury’s Com Scavi Tuscania, formazione che al debutto ha perso a Grosseto contro l’Invicta Solcaffè ma soltanto al tie-break dopo essere riuscita a rimettersi in pari da un parziale di 0-2. I laziali sono, quindi, rivali da prendere con le molle a particolar ragione tra le mura amiche con la spinta del proprio pubblico. Il match è in programma questo pomeriggio con inizio alle ore 17,30 e la Pallavolo Massa Carrara vi si presenterà senza la propria banda Marco Lucarelli. L’esperto schiacciatore è ancora fermo ai box per uno stiramento e l’entourage rossoblù spera di poterlo recuperare per la prossima settimana. All’assenza di Lucarelli dovrebbe aggiungersi quella di un altro “martello“, il massese Mattia Briglia, che si è bloccato in allenamento e difficilmente sarà disponibile. La sua defezione andrebbe a creare una piccola emergenza in prima linea.

"Tuscania ha perso la prima – ha commentato il coach Luca Cei – ma sul campo molto difficile di Grosseto. La squadra l’anno scorso è arrivata in finale playoff, due anni fa è promossa ed ha cambiato pochissimi elementi inserendo in rosa dei giocatori di spessore. E’ una compagine che lotterà sicuramente per le prime due o tre posizioni della classifica. Andremo su un campo molto complicato dove il Tuscania si esprime bene. Credo che negli ultimi anni ci abbia perso 3 o 4 partite, forse meno. Andiamo lì consapevoli che sarà una partita difficile e vedremo se riusciremo a togliergli qualche certezza. Dovremo fare una gara d’intensità come abbiamo fatto contro Cascia e pensare più a noi che agli altri cercando di produrre il miglior gioco possibile. Vedremo a che punto siamo e dove possiamo arrivare. Sicuramente le assenze peseranno. Abbiamo cercato una soluzione alternativa in settimana, vediamo se pagherà".

Gianluca Bondielli