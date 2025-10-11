Massa Carrara Esordio difficile contro il Cascia: "Hanno fatto un’importante campagna acquisti"

L’esaltante avventura nel campionato nazionale di Serie B maschile per la Pallavolo Massa Carrara inizia questo pomeriggio (ore 18) al Palazzetto dello Sport di Massa contro un’altra neopromossa, il Gsd Cascia Pallavolo di Perugia. "E’ un avversario che non conosciamo e che si affaccia come noi quest’anno sul palcoscenico nazionale – ha spiegato il coach Luca Cei –. Sappiamo che ha fatto un importante campagna acquisti perché ha tesserato una decina di giocatori di Serie B. Sicuramente sulla carta non è una partita semplice ma noi abbiamo fatto un buon precampionato ed i ragazzi si stanno impegnando molto. Abbiamo le nostre scommesse e vedremo se riusciremo a far sì che ci possano ripagare se non nell’immediato comunque nel breve periodo. Sinceramente essendo la prima partita ci sono da mettere in conto diversi fattori tra cui l’emozione dell’esordio ma anche per loro, che dovranno sobbarcarsi la prima trasferta, non sarà facile".

Ad acuire le difficoltà del debutto per il team massese contribuirà anche l’assenza di Marco Lucarelli, fermato da un piccolo stiramento. "Purtroppo ci mancherà Marco che è un ragazzo che avevamo preso per la sua grande esperienza e qualità di gioco – ha confermato Cei –. Speriamo di recuperarlo in una decina di giorni. Abbiamo tre schiacciatori e oltre a lui ci sono Alessandro Mosca e Matteo Marini. Loro tre si divideranno il campo nel corso della stagione. Non c’è una gerarchia ben delineata. Marco sicuramente è quello di maggior esperienza. Matteo ha delle qualità ed Alessandro ne ha altre".

La Pallavolo Massa Carrara arriva da un lungo lavoro in palestra scandito anche da una serie di amichevoli contro squadre di Serie B e C. "Abbiamo fatto due amichevoli con Spezia, una con Cecina e una con Modena. Ci sono stati dei momenti positivi ed altri negativi. In alcune situazioni abbiamo sofferto mentre in altre abbiamo espresso una buona pallavolo. Il nostro, comunque, è un cantiere che è ancora un po’ aperto e dobbiamo confrontarci con la categoria e capire bene dove possiamo collocarci. Sono rimasti 5 giocatori dello scorso anno su 13. Ne sono cambiati, quindi, più della metà ed anche il sestetto è diverso per cinque elementi".