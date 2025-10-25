Massa Carrara Pronta la gabbia per i Lupi: "Santa Croce ha esperienza in categoria"

La Pallavolo Massa Carrara dopo la sconfitta di Tuscania spera di ritrovare certezze e risultato tornando a giocare sul campo amico del Palazzetto dello Sport di Massa che finora le ha portato i primi punti nel campionato maschile di Serie B. In questa terza giornata la compagine rossoblù ospita il Codyeco Lupi Santa Croce questo pomeriggio con inizio gara alle ore 18. I senesi sono ancora al palo avendo perso in casa la scorsa settimana contro la Biauto Jumboffice Firenze (1-3) ed all’esordio a Camaiore contro l’Uoc Volley (0-3) ma sarebbe sbagliato attendersi un avversario malleabile.

"Santa Croce è una società con esperienza in categoria – ha ammonito il coach Luca Cei –. Fa questo campionato con un rosa molto giovane in cui ci sono però tre o quattro giocatori di assoluto valore. L’opposto ad esempio è anche il secondo della Srie A2. Il palleggiatore è lo stesso dello scorso anno che ha vinto il campionato. Due ragazzi, Bardini e Matteini, si allenano con l’A2 così come il libero. La squadra può forse aver avuto qualche difficoltà nell’amalgama proprio perché qualcuno gioca in prima squadra e qualcun altro in Serie B ma se si lascia giocare ha la fisicità e anche la qualità tecnica per dare fastidio. Noi veniamo da una settimana comunque positiva con dei buoni allenamenti fatti. Portare a casa più punti possibile è l’obiettivo che ci prefiggiamo da ogni partita".

Per la Pallavolo Massa Carrara è stata una settimana buona ma non tranquilla visto che le si è fermato un altro giocatore in questo avvio di stagione tutt’altro che benevolo. Il tecnico dei massesi, però, mantiene tutta la sua positività. "Purtroppo abbiamo perso un altro ragazzo. Bibbiani, il nostro capitano, si è infortunato alla mano e dovrà stare fermo per tre o quattro settimane. Quest’anno non siamo fortunatissimi ma cercheremo di trovare una soluzione valida ad ogni situazione. Lucarelli in compenso si può dire recuperato. Si è allenato con noi tutta la settimana e aspettiamo l’ultimo provino della rifinitura per vedere se ributtarlo subito nella mischia". Resta out, infine, l’opposto Mattia Briglia.