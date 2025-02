Massari, Milano si avvicina: "Entriamo in clima playoff"

Protagonista fondamentale del successo di domenica con Taranto, Jacopo Massari parla del periodo di Modena, degli imminenti playoff ma anche del suo futuro che potrebbe essere ancora e di nuovo a Modena.

Massari partiamo da domenica? "Una vittoria è sempre una vittoria, per noi ha un significato importante perché nella nostra regular season vogliamo concludere vincendo, tanto più all’ultima in casa. Ci siamo riusciti contro una squadra che voleva e doveva salvarsi, non ci aspettava una gara serena e noi siamo stati bravi".

Con Milano la palla sarà meno pesante, sarà un’occasione per misurarsi su un livello più alto? "Dobbiamo pensare alla nostra parte, a una gara che ci farà entrare nel clima playoff. Dovremo entrare in campo col mood giusto".

Anche perché Milano vorrà rifarsi dopo l’eliminazione europea "Loro vengono da un match giocato con grande spessore in Champions League contro l’Halkbank Ankara (perso al golden set, ndr) e sappiamo che propongono una bella pallavolo. Dovremo essere aggressivi".

Cosa cambia tra settimo e ottavo posto? Meglio Trento o Perugia? "Intanto noi dovremo fare del nostro meglio per arrivare il più in alto possibile. Non è sensato, né possiamo, sceglierci oggi un avversario. Modena deve semplicemente pensare alla propria prestazione per arrivare al meglio alla post season. Interpreteremo nel migliore dei modi possibile l’eventuale avversario dei quarti".

Un quarto di finale che può essere gagliardo? "Il passato non si cancella e il presenta non diventa incredibile o disastroso. Dovremo rimanere focalizzati su qualche partita, sicuramente i playoff scudetto ti danno una nuova opportunità".

E l’eventuale girone per il quinto posto? "Oggi è molto lontano, inutile pensarci".

In questo momento cosa si può cambiare in concreto per conquistare la continuità che tutti invocano? "Nei playoff ogni partita è una storia a sé, e sappiamo che con cinque partite a disposizione basta una gara per chiudere o riaprire la serie. Dovremo sfruttare le opportunità, in regular season non ci siamo riusciti contro le grandi squadre anche se siamo stati a un passo da colpi importanti".

Parliamo di lei: un ingresso fondamentale con Taranto... "Sono contento di aver dato il mio contributo, vorrei dare ancora di più ma non tutte le partite vanno come vogliamo. Sono abbastanza contento della stagione, anche se mi sarebbe piaciuto avere più opportunità. Ora dovrò dare ancora di più".

Qual è il suo futuro, lo sa già? "La mia volontà negli anni è sempre stata quella di trovare un po’ più di continuità, vedremo se ci sarà l’opportunità qui. Sto bene a Modena, vedremo se ci sarà l’opportunità di andare avanti qui".