’Master Camp’ al via. Come coach, Pardo Mati

Pardo Mati torna a Grosseto. E lo fa partecipando al Summer Camp della Pallavolo Grosseto. Ospite d’eccezione per la terza settimana al "Master Camp" di volley della società maremmana, direttamente dal Modena Volley A1, arriva il grossetano doc Pardo Mati.

Pardo, nuovo centrale del Modena Volley da questa stagione, classe 2006, ha debuttato in A1 dopo aver giocato in B, A2 e A3 rispettivamente con le maglie dell’Invicta Grosseto dove è nato e cresciuto, Santa Croce e Brugherio. Nominato miglior centrale d’Europa nel 2022 ai Campionati juniores (vinti), attualmente è in ritiro con la Nazionale Under 21 in Calabria in preparazione dei mondiali che si disputeranno dal 21 al 31 di agosto in Cina. L’atleta grossetano sarà al Master Camp lunedì.

"Il Master Camp della Pallavolo Grosseto – dicono gli organizzatori – è un percorso di perfezionamento tecnico sportivo che fa della qualità il suo punto di forza in una location stupenda, la Fattoria la Principina. Da lunedì inoltre sarà presente al camp Sabrina Bertini: selezionatrice femminile per il Basso Tirreno, ha vinto sei scudetti nel campionato italiano (quattro con la Teodora Ravenna e due con la Foppapedretti Bergamo), quattro Champions League (due con Ravenna, una con Bergamo, una con Modena), una Coppa Cev con Napoli, tre Coppe Italia, un Mondiale per club con Ravenna e vanta 290 presenze in Nazionale".