Match tosto per l’Ambra: "Prato è tra le favorite"

E’ subito prova del nove per l’Ambra Cavallini Pontedera nella seconda giornata di B2 nazionale che coincide anche con la prima trasferta della stagione. Oggi alle ore 18 le pontederesi sono attese a Prato contro "una delle favorite alla vittoria del campionato – spiega l’allenatore Alessandro Tagliagambe – hanno alcune attaccanti molto valide per la categoria ed è un team ben affiatato che gioca insieme da diverso tempo al di là degli innesti dal settore giovanile. Dal canto nostro ci siamo allenati bene, in modo continuo e senza nulla da segnalare. Stasera (oggi per chi legge ndr) ultima sessione più leggere e video del gioco delle avversarie". Il Volley Ariete Prato è reduce dalla vittoria esterna per 3-0 a Firenze dopo 2 set vinti fin troppo facilmente e un terzo chiuso solo ai vantaggi. L’Ambra Cavallini dal successo interno contro l’Iglina Albisola di Savona. "Abbiamo fatto un’ottima prestazione, una vittoria per niente scontata contro una rivale che difende tanto che ci ha dato del filo da torcere per metter giù la palla – aggiunge il primo tecnico pontederese – le ragazze sono state brave a mantenere la calma soprattutto nelle fasi finali di ogni set che potevano avere un esito ben diverso".

Lo starting six di oggi dovrebbe ricalcare – salvo sorprese dell’ultimo minuto – la formazione di domenica scorsa autrici di buone percentuali individuali: Casarosa (libero) 63%+ ricezione, Turini 11, Chericoni 5, Migliorini 6, Donati A 15, Macelloni 3. Simoncini 9. Chiti 5.