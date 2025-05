Maurizia Cacciatori: Ambasciatrice della Pallavolo Italiana alla Aia Aequilibrium Cup

Gli anni di una signora non si dicono mai, ma bisogna proprio dire che Maurizia Cacciatori (foto) i suoi li porta proprio bene, come quando incantava i palazzetti d’Italia e del mondo, e dalle sue mani passavano i palloni che, con le compagne di Bergamo e Perugia, ma anche della Nazionale, le hanno consentito di vincere tra gli altri trofei, 4 scudetti, altrettante Coppa Italia, e tre Champions League.

Abbandonata da tempo l’attività agonistica, sia in campo che fuori, adesso fa la ambassador della Federazione Italiana Pallavolo, che l’ha portata a Modena per la Aia Aequilibrium Cup. Ovviamente la prima domanda è proprio sul PalaPanini, dove lei ha giocato sempre e solo da avversaria: "Bellissimo tornare a Modena, è sempre stato un campo bellissimo dove giocare – conferma la Cacciatori – ma che mi ha fatto spesso passare notti delle vigilie di gara piuttosto insonni, tornarci con la Nazionale è ancora più bello, soprattutto perché siamo all’inizio di un nuovo ciclo, che arriva dopo un risultato fantastico. Quando si riparte per un nuovo ciclo nulla è scontato, ci vuole umiltà, ma anche guardare avanti, che è l’essenza stessa della pallavolo, dove la palla non si ferma mai, senza se, e senza ma: bello poterlo fare investendo sui giovani che stanno crescendo, e che sono il nostro futuro."

