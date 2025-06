Maurizio Natalini torna alla Pallavolo Grosseto come direttore tecnico

Un nuovo tecnico per la Pallavolo Grosseto: una figura fidata che curerà l’intero progetto dei gruppi Uisp della società del presidente Tinacci. Il tecnico Maurizio Natalini (nella foto) torna alla Pallavolo Grosseto. La società grossetana ha saputo toccare le corde giuste e dopo due stagioni è riuscita a riportare il tecnico tra i quadri societari dove avrà un compito importante, ovvero dedicarsi al ruolo di direttore tecnico delle formazioni che parteciperanno ai campionati Uisp.

"Quando si lascia una società e si approda ad un’altra lo si fa per svariati motivi – spiega il tecnico grossetano al ritorno in Pallavolo Grosseto –. Dopo due anni ritorno nella Pallavolo Grosseto, e lo faccio entusiasta e con la voglia di costruire qualcosa di importante insieme a tutta la società, ma sopratutto a Leonello Corridori e gli altri componenti dello staff. Pallavolo Grosseto per me è sinonimo di professionalità e competenza e dove di sicuro tutte le atlete hanno la possibilità di essere valorizzare per quello che sanno fare. Credo fermamente che in una società dove si fa solo ed esclusivamente settore femminile come Pallavolo Grosseto, e con una struttura organizzativa forte e strutturata, sia possibile far crescere le ragazze molto più velocemente e per questo darò il massimo con la mia esperienza, voglia di far bene e passione sportiva".

Maurizio Natalini, oltre a ricoprire il ruolo di allenatore dei gruppi Uisp, ricoprirà l’importante ruolo di direttore tecnico dell’intero settore portando un nuovo progetto che a breve vedrà la luce. La nuova collaborazione tra Pallavolo Grosseto e Natalini inizierà con gli Open day dedicati a ragazze nate tra il 2008 e il 2015. Il primo open day è programmato per venerdì dalle 16.30 alle 18.30 al palazzetto Atleti azzurri d’Italia. Insomma Natalini è già pronto a rimettersi a lavoro.