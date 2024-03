"Maxitalia Jumboffice Sestese sfida la capolista a Castelfranco di Sotto, Liberi e Forti Firenze in campo contro Castelbellino: sfide cruciali nel volley maschile e femminile"

Oggi, in campo maschile, difficile trasferta a Castelfranco di Sotto per la Maxitalia Jumboffice Sestese che, alle 17,30, gareggerà contro una delle due capoliste del girone F. Test delicato per i sestesi che, attualmente, sono quinti e dovranno impegnarsi per uscire indenni dall’impianto pisano. Ad ogni modo, da sottolineare l’ottimo comportamento fin qui tenuto dalla neopromossa allenata da Marchi.

Nel femminile, match casalingo per la Liberi e Forti Firenze che è opposta (ore 18) alle marchigiane di Castelbellino, sestetto che sopravanza di nove lunghezze le fiorentine. Il fattore campo potrebbe essere d’aiuto alle atlete dirette da Pucci, che vorranno riscattarsi dopo l’opaca prova di Trevi. Unomaglia Valdarninsieme osserverà il turno di riposo.

Ma. Fi.