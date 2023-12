"Maxitalia Jumboffice Sestese: una reazione d'orgoglio per la vittoria"

ANGUILLARA SABAZIA

2

JUMBOFFICE SESTESE

3

ANGUILLARA SABAZIA: Velotta 11, Bondini 12, Fornaro 21, Massetani 20, Gennamari 5, Sammassimo 9, Titta L. All. Racanella

MAXITALIA JUMBOFFICE SESTESE: Ammannati 12, Catalano 27, Boncompagni 15, Corti 2, Nuti 3, Bruni 6, Carminati 8, De Cristofaro L. All. Marchi

Arbitri: Casti ed Atzori.

Parziali: 25-23, 25-17, 21-25, 20-25, 8-15.

Solo una reazione d’orgoglio, ha permesso alla Maxitalia Jumboffice Sestese di strappare due punti all’Anguillara. I sestesi hanno recuperato 2 set di svantaggio prima di aggiudicarsi la gara al tie-break. Avvio complicato per gli atleti di Marchi che vengono imbrigliati dal gioco dei laziali (25-23 e 25-17). Ma la compagine di Sesto non demorde e prevale nella terza e quarta frazione. Infine, praticamente senza storia il risolutivo quinto game. Col successo sull’Anguillara, la Maxitalia si attesta in quinta posizione nel girone F di Serie B.

Ma. Fi.