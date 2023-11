"Maxitalia Jumboffice Sestese vince facilmente a Santa Croce sull'Arno"

K. LAMIPEL S. CROCE

0

JUMBOFFICE SESTESE

3

K LAMIPEL SANTA CROCE: Brucini 13, Gabbriellini L., Russo 3, Matteini 10, Angioli 3, Petratti 8, Giannini, Gallina, Moretti, Montini, Garibaldi 1, Baldini, Camarri. All. Pagliai.

M. JUMBOFFICE SESTESE: Giacomelli 5, Ammannati 6, Badii, Benini, Carminati 3, Nuti 1, Catalano 20, Della Volpe 10, Bruni, De Cristofaro L., Goncalves, Corti 2, Buoncompagni 4, Ceccherini. All. Marchi.

Arbitri: Joita e Gennari.

Parziali: 24 - 26, 18 - 25, 17 - 25.

A parte qualche brivido nel primo set, la Maxitalia Jumboffice Sestese impone il proprio gioco ai Lupi di Santa Croce sull’Arno, conquistando un facile successo esterno. Come detto, solo nella frazione d’esordio, i sestesi hanno rischiato, ma gli ospiti sono stati reattivi nel ribaltare il punteggio. Da questo momento in poi, la Maxitalia non concede nulla agli avversari. Con questo successo, la matricola di Sesto resta nei piani alti del girone F di Serie B.

Ma.Fi.