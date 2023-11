"Maxitalia Jumboffice Sestese vince sofferta contro Camaiore"

UPC CAMAIORE

MAXITALIA JUMBOFFICE

UPC CAMAIORE: Daddio, Salvadori, Pauli, Caproni, Mannucci, Marini, Baldaccini L. Giovannetti. All. Fischetto.

MAXITALIA J. SESTESE: Ammannati, Giacomelli, Badii, Benini, Carminati, Nuti, Catalano, Corti, Della Volpe, Bruni, De Cristofaro L. Goncalves, Boncompagni, Ceccherini. All. Marchi.

Arbitri: Gardenghi e Santoro.

Parziali: 31-33, 21-25, 26-24, 23-25.

Vittoria sofferta quanto meritata per la Maxitalia Jumboffice Sestese che, nella quinta giornata, del campionato di Serie B, prevale sul Camaiore, dopo 4 combattuti set. Un successo che lancia gli atleti di Marchi in quinta posizione, a 4 punti dalla vetta. Il match, come dicono i parziali, è stato equilibrato ed i sestesi hanno avuto sicuramente il merito di essere maggiormente reattivi e precisi nei momenti fondamentali delle varie frazioni.

Ma. Fi.