McDonald’s, big-match. Derbissimo IMG-Pantera

In serie "C" arriva la prima resa dei conti, in ottica vittoria finale del girone, per il McDonald’s Porcari che, questa sera, alle 21, ospiterà il Biemme Service Livorno, in una sfida che potrebbe rappresentare, più che una scossa, un vero e proprio terremoto per la stagione delle porcaresi. In funzione dell’esito di questo match, infatti, la squadra di coach Grassini potrà dire, da domenica in poi, di avere il proprio destino in mano o meno: un successo diverso dalla vittoria da tre punti lascerebbe Livorno prima, senza più scontri diretti e otto partite ancora davanti: molte, ma non moltissime. Dell’esito del big-match potrebbe beneficiare Pescia che ha due punti di ritardo da Porcari e quattro da Livorno e un abisso di dodici lunghezze di vantaggio sulla quarta. Livorno, sin qui, ha battuto tutte le avversarie, tranne Pescia, con cui ha perso sia all’andata che al ritorno, mentre il match d’andata contro Porcari finì 3-1, con quattro set serratissimi che arrisero alle labroniche.

In serie "D", invece, il match-clou è sicuramente quello di oggi alle 19, la sfida in cui la IMG Nottolini ospita la Pantera, in quello che è, probabilmente, il derby più sentito lungo il corso degli ultimi decenni di volley della nostra provincia. Le due squadre arrivano da un inizio di girone di ritorno positivo per entrambe che, in 5 match hanno conquistato, rispettivamente, 10 punti la Nottolini e 12 la Pantera. In classifica, però, le panterine possono contare ancora su un più ampio vantaggio, maturato soprattutto nel girone di andata. Quarto a pari merito con la Pantera il Punto Volley che, oggi, alle 18, aprirà il grande sabato di volley del "Palacavanis" contro il Giannini Giusto Porcari. Infine sfide esterne non impossibili per Green Way Barga (alle 18 a San Mauro a Signa contro il Sorms) e per il System (alle 21.15 a Prato contro l’Ariete).

Andrea Amato