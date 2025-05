McDonald’s Porcari sfida Astra Chiusure Lampo per l'accesso alla serie B2

Tutto in una sera per il McDonald’s Porcari che, stasera, a Bagno a Ripoli, si gioca l’accesso alla finale per il passaggio in serie "B2". Le condizioni di partenza sono le migliori possibili e, cioè, la vittoria con risultato pieno la gara di andata di sette giorni addietro sul parquet amico. L’avversaria è l’Astra Chiusure Lampo, squadra che ha dimostrato di essere un osso duro.

Il match di Porcari si è chiuso con un convincente 3-1, maturato al termine di quattro set in cui le porcaresi sono sempre state davanti, lasciandosi sfuggire, però, il terzo, ma senza conseguenze. Al termine della sfida di Porcari il tecnico Grassini si era dichiarato soddisfatto, rimarcando anche che, in fase di contenimento delle centrali avversarie, bisognerà fare meglio stasera.

Ricordiamo che il regolamento prevede che, in caso di vittoria o sconfitta al tie-break, sarà il McDonald’s a passare il turno; mentre, in caso di successo per 3-0 o 3-1 delle fiorentine, si andrà al golden set, un unico parziale a 15 per decidere la vincitrice della doppia sfida.

Da segnalare che, nella sfida che regalerà il primo pass per la "B2" tra le vincitrici dei due giorni di serie "C", il Livorno, che aveva vinto di misura il girone di Porcari, dovrà ribaltare l’esito del match di andata che si è chiuso con un successo al tie-break del Timenet Empoli.

Andrea Amato