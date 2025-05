McDonald’s Porcari sfida Astra Chiusure Lampo nei play-off di Serie C

In serie "C" per il secondo anno consecutivo il McDonald’s Porcari parteciperà alla lotteria dei play-off, alla ricerca di un posto nel paradiso delle categorie nazionali, che, fino all’anno scorso, grazie alla Nottolini, la nostra provincia aveva frequentato con profitto e continuità.

La doppia sfida di questa sera contro l’Astra Chiusure Lampo è una sorta di semifinale: il regolamento prevede una promozione dalla sfida tra le due prime classificate dei gironi, ovvero Livorno-Empoli e una seconda dalla gara che vedrà opposte la vincente della doppia sfida del McDonald’s contro la perdente dell’altro turno.

Stasera, alle ore 21, quindi, arriva a Porcari l’Astra, formazione di Bagno a Ripoli, luogo dove si svolgerà tra sette giorni il match di ritorno. L’ordine è dovuto al fatto che, nella stagione regolare, le fiorentine hanno chiuso con 71 punti contro i 70 di Porcari in classifica.

Il campionato dell’Astra è stato deciso, in pratica, alla quart’ultima giornata, quando Empoli, imponendosi nello scontro diretto, ha conquistato i tre punti di vantaggio che ha, poi, mantenuto sino alla fine della stagione. Per rendere l’idea anche dell’ottimo stato di forma delle contendenti, entrambe nelle ultime 10 di campionato hanno conquistato ben 9 vittorie.

Durante la settimana, però, i fari del volley lucchese erano puntati più lontano, per la precisione sul parquet di Vibo Valentia, dove la Nottolini Under 18 si è ben disimpegnata nelle finali nazionali. La squadra, che rappresenta l’ossatura anche della formazione che ha militato in "D", incluso il tecnico Roni, è stata protagonista di tre match contro alcune delle migliori rappresentanti nazionali, fermando la propria corsa al primo raggruppamento. L’inizio era stato da sogno, con il netto 3-0 (25/16, 25/8, 26/24) conquistato contro le padrone di casa del New Fides Campo Calabro. Poi sono arrivate, però, due sconfitte, rispettivamente contro il Neumarket Volley per 1-3 (25/21, 21/25, 14/25, 17/25) e, poi, per 0-3 (17/25, 19/25, 18/25) contro il Busnago che non hanno, comunque, cambiato di una virgola il giudizio eccellente di una stagione da ricordare per le giovanissime della società del presidente Bertini.

Andrea Amato