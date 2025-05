McDonald’s Porcari si ferma in semifinale: Astra Chiusure Lampo vola in finale B2

Si ferma sul più bello, a un passo dalla finale, il percorso del McDonald’s Porcari che cede con il minimo distacco all’Astra Chiusure Lampo che conquista l’accesso alla finale per la "B2". Senza retrocedere di un passo rispetto al giudizio di un percorso lungo due anni costellato di tanti successi, risulta, comunque, palpabile, nell’ambiente, la delusione di una eliminazione arrivata con un 15-13 al golden set, dopo quattro parziali chiusi con un 3-1 per le fiorentine con i seguenti parziali: 25-19, 23-25, 25-21, 25-21. Queste le parole del tecnico Grassini a fine partita: "Quello che è mancato e che avevamo dimostrato di avere nel match di andata, è stata la lucidità nei momenti decisivi, quei punti finali che hanno deciso i set, incluso il golden set. Peccato, perché siamo stati quasi sempre avanti, incluso il set decisivo, dove, sul 12-10, abbiamo sprecato due palle preziose. Non posso, comunque, che ringraziare queste ragazze e la società per un’annata costellata di tante soddisfazioni. E non posso che pensare che ci rifaremo l’anno prossimo".

Andrea Amato