McDonald’s Porcari vince 3-1 contro Astra Chiusure Lampo nelle semifinali play-off

Va in archivio nel migliore dei modo la gara di andata delle semifinali play-off di serie "C" femminile per il McDonald’s Porcari. Le ragazze del presidente Tocchini, infatti, vincono con un più che convincente 3-1 la sfida di apertura della post season che si spera possa avere un’ulteriore coda. Le avversarie erano l’Astra Chiusure Lampo che ha offerto un’ottima prova, regalando al pubblico numeroso del "Palacavanis" uno spettacolo degno della posta in palio.

Le porcaresi partono meglio nei primi due set, imponendosi, rispettivamente, 25/22 e 25/20. Il terzo parziale vede ancora McDonald’s davanti per quasi l’intero arco del set, ma la rimonta finale delle ospiti porta al 24/26 finale. Nel quarto, però, ancora un Porcari con la giusta concentrazione chiude con un perentorio 25/19.

"In queste occasioni – dice il tecnico Grassini – quello che conta è il risultato, ma penso che, grazie anche alle nostre avversarie, sia stato offerto al pubblico un bello spot per questo sport, con fasi di equilibrio e scambi lunghi ad alto tasso di spettacolarità. A livello tecnico penso che questa volta la battuta sia stato il fondamentale che, permettendoci di facilitare la fase muro-difesa, abbia fatto la differenza".

"Abbiamo – chiude il coach – ancora margini di miglioramento, soprattutto nel contenere il gioco delle loro centrali, ma penso che possiamo guardare al match di ritorno con grande ottimismo". Con questo successo Porcari potrà accontentarsi anche di una sconfitta al tie-break; in caso di sconfitta con al massimo un set vinto, si andrà al golden set a 15.

An. Am.