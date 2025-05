McDonald’s Porcari vola ai play-off promozione per la B2: stagione esaltante in serie C

Missione compiuta per McDonald’s Porcari che si qualifica ai play-off promozione per la "B2" per il secondo anno di fila. Si chiude, così, la stagione regolare di un girone "B" di serie "C" che ha visto un’esaltante lotta a tre. L’ultimo turno, però, non ha cambiato l’ordine della classifica, con Livorno che, dopo il passo falso della penultima giornata, non ha mollato la prima posizione, imponendosi 3-0 a Quarrata e chiudendo a 71 punti. Una sola lunghezza dietro, invece, il McDonald’s Porcari che firma la ventiquattresima vittoria in 28 partite, imponendosi per 3-0 in casa del Follonica, con tre parziali vinti in maniera netta, rispettivamente 17/25, 14/25 e 18/25. Crollo emotivo finale, invece, per il Pescia che, anche vincendo, sarebbe stato fuori dai play-off, alla luce degli altri risultati e che finisce per cedere 3-1 al Lunigiana, chiudendo a 66.

Sabato Porcari ospiterà già il primo turno di play-off, con l’andata della sfida contro l’altra seconda classificaata di categoria, ovvero l’Astra Chiusura Lampo.

Andrea Amato