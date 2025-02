McDonald’s rischia. IMG vuole allungare

In serie "C" posticipo domenicale a dir poco delicato per McDonald’s Porcari che dovrà cercare di fare il massimo per portare a casa l’intera posta in palio per non perdere contatto con il resto del trio di testa del girone "B". A Pontremoli il Lunigiana, alle 18, ospita proprio le porcaresi, cui all’andata fece uno scherzetto pesante, causando il primo ko stagionale delle ragazze di Grassini, per di più in casa, con un emozionante match chiuso al tie-break dopo una bella rimonta. Le lunigianesi, però, non si sono, poi, rivelate una sorpresa, visto che, in classifica, sono al quarto posto, proprio dietro la coppia Porcari-Pescia, anche se a tredici lunghezze di distanza.

In serie "D", invece, il programma è previsto tutto sulla giornata di sabato. Alle 21 la Pantera ospiterà l’Ariete Prato, in un match che vede le panterine presentarsi nettamente con i favori del pronostico, visti i 23 punti di distacco, quarte contro il tredicesimo posto delle pratesi e l’esito del match di andata che vide la Pantera compiere un blitz con un netto 0-3 in terra pratese. La squadra al momento più in forma del campionato, la IMG Nottolini, è pronta ad allungare la propria serie positiva a punti: 13 nelle ultime 5 gare (contro i 12 delle prime 12 partite), in una sfida che potrebbe regalare nuove soddisfazioni e, magari, mettere qualcosa più di un’ipoteca definitiva sul discorso salvezza. Alle ore 18 di domani le giovanissime di Roni saranno a San Mauro a Signa, contro il Sorms che, in classifica, ha tre posizioni e nove punti in meno. Di questi ultimi, tre sono stati accumulati nella gara d’andata, quando le bianconere s’ imposero per 3-1, con un’ottima prestazione. Il Sorms si presenta con un gruppo granitico che si conosce bene da diversi anni e l’anno scorso se la giocò alla pari con le capannoresi, arrivando a 49 punti, seste giusto a una lunghezza dalla Nottolini. Ad aprire il programma del week-end sarà, domani, alle ore 17, il Giannini Giusto Porcari che sarà a Scandicci contro la squadra giovanile della Savino Del Bene. Impegni abbastanza complessi, poi, sempre domani, per il System (che alle 18 ospita il Baccicampi) e, alle 21, il classico testa-coda Green Way Barga-Calenzano.

Andrea Amato