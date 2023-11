Megabox, ko a Scandicci. Ma primo set da applausi

3

MEGABOX VALLEFOGLIA

0

SAVINO : Ognjenovic 1, Ruddins 11, Ana Carolina 13, Antropova 15, Zhu 11, Nwakalor 6; Parrocchiale (L), Diop, Di Iulio, Herbots. Non entrate: Alberti, Villani, Armini, Washington. All. Barbolini.

MEGABOX VALLEFOGLIA: Kosheleva 3, Aleksic 6, Dijkema 1, Degradi 10, Cecconello 4, Grosse Scharmann 11; Panetoni (L), Giovannini, Provaroni, Gardini 9. Non entrate: Mingardi, Passaro, Cesarini. All. Pistola.

Arbitri: Rossi e Canessa.

Parziali: 25-23 (29’), 25-14 (23’), 25-21 (27’).

Note: spettatori 1.209.

Troppo forte Scandicci. La Megabox lascia l’intera posta in palio alle toscane. Peccato solo per il primo set, quello dove davvero c’è stata battaglia. La squadra di Vallefoglia ha comunque venduta cara la pelle presentandosi all’appuntamento con una formazione non al completo. Buoni segnali da Grosse Scharmann che ha sostituito Mingardi e Gardini subentrata a Kosheleva nel terzo set. Il primo set infatti vede la Megabox tenere il campo con scioltezzai. Grosse Scharmann, all’esordio da titolare, firma subito il 3-6 e poi il 6-10, massimo vantaggio nel set. La Megabox avanti 15-19. Le toscane non mollano e con due muri su Degradi e Aleksic e due attacchi di Antropova il sorpasso è servito (21-20). Si finisce testa a testa. Zhu chiude al primo set-point (25-23). Nel secondo e nel terzo set l’inizio è simile, con la Savino Del Bene subito avanti addirittura 6-0. La Megabox non riesce più a rientrare, scivolando ben preso anche a -10 (14-4, out l’attacco di Grosse Scharmann). Il finale è tutto di Antropova che chiude con il punto del 25-14. Nel terzo stessa musica. Poi Grosse Scharmann e la neoentrata Gardini scatenano una rimonta che porta le tigri addirittura a -3 (23-20, con un parziale di 8-1), prima che Ruddins chiuda set e partita 25-21.

b. t.