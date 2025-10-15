Megabox, serve reagire. Oggi sfida a super Milano

Nemmeno il tempo di rifiatare dopo il ko con Firenze e per la Megabox è ancora campionato. Oggi si torna in campo alle 20.30 alla Opiquad Arena di Monza con la Numia Vero Volley Milano vice campione d’Italia, reduce da una sconfitta un po’ a sorpresa al tie-break sul campo di Chieri. Milano ha perso le due nazionali azzurre campionesse del mondo Alessia Orro e Myriam Sylla, ma al palleggio è arrivata Francesca Bosio da Novara, assieme alla giovane americana Kamerynn Miner, proveniente dalla Stanford University.

Quanto ai posti 4, è stata prelevata da Busto Arsizio l’altra giovane promessa italiana Rebecca Piva, oltre alla ex-Conegliano Khalia Lanier. In rampa di lancio l’ex azzurra Elena Pietrini, in recupero dai problemi alla spalla, assieme all’altra giovane Emma Cagnin, l’anno scorso al Bisonte. Al centro, confermatissime, la capitana della nazionale campione olimpica e mondiale Anna Danesi e la giovane fuoriclasse serba Hena Kurtagic; al loro fianco, l’altra azzurra Benedetta Sartori da Busto Arsizio e Nicole Modesti dalla A2 di Cremona.

Gli opposti sono la superstar Paola Egonu e l’olandese Celeste Plak. Anche i due liberi sono di livello top: l’azzurra Eleonora Fersino e la nazionale francese Juliette Gelin. Quanto alla Megabox, "non si spiega quello che è successo con Firenze – commenta la palleggiatrice spagnola Rachel Lazaro – eppure in allenamento tutto funziona, spingiamo e nascono belle cose". Coach Pistola si aspetta "molto di più sia in termini di personalità che di sviluppo di gioco. Con Firenze è mancato completamente l’attacco con i centrali e nel primo set abbiamo fatto fatica anche con gli opposti. Siamo state molto scontate e prevedibili. Già da oggi dobbiamo trovare un ordine di gioco e degli automatismi che funzionino meglio".

Beatrice Terenzi