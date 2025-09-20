Memorial MIMMO FUSCO. All’e-work arena di Busto Arsizio c’è il derby fra Uyba e Futura Volley

La tradizione si rinnova anche quest’anno: oggi e domani la e-work arena di Busto Arsizio ospiterà la ventunesima edizione del “Trofeo Mimmo Fusco“, classico appuntamento del precampionato di volley femminile che porta il nome del giornalista sportivo prematuramente scomparso vent’anni fa.

Il torneo, nato in sua memoria, è diventato nel tempo un momento atteso dagli appassionati e una vetrina importante per le squadre protagoniste della nuova stagione. Quattro formazioni di spessore si contenderanno la coppa in due giornate di gare, con il primo derby ufficiale tra UYBA e Futura Volley sotto la cupola della e-work arena in programma questa sera come seconda semifinale. Alle 18.00, e sempre al meglio dei 5 set, si giocherà il match fra Bergamo e Brescia. Il programma di domani, invece, prevede alla 17.00 la finale per il 3° posto (al meglio dei 3 set) e dalle 19.10 la finalissima (al meglio dei 5 set).

"Abbiamo tanto bisogno di giocare e di unirci sempre di più - dice il “libero“ Federica Pelloni -. Giocheremo uno stimolante derby con la Futura Volley: ci teniamo a far bene e a provare ad arrivare in finale".

Biglietti: 10 euro a giornata, in vendita solo in arena. Gratuito per i minori di 12 anni

F.D.E.