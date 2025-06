Memorial Pablo Giuliotti 2025: Torneo di Pallavolo e Beneficenza ad Aulla

Due settimane di pallavolo, beneficenza e tanto divertimento. Si è conclusa con una grande festa l’edizione 2025 del Memorial Pablo Giuliotti, l’evento sportivo e solidale organizzato per ricordare Pablo, morto prematuramente nel novembre del 2015. Il torneo di pallavolo misto per tutte le categorie è stato anche un momento di convivialità, con stand enogastronomici allestiti ogni sera e di solidarietà con raccolte fondi da devolvere in beneficenza. La morte di Pablo, lo ricordiamo, aveva sconvolto l’intera comunità aullese: era morto a soli 27 anni per una encefalite che aveva minato gravemente il suo fisico. Era figlio di Giorgio Giuliotti e Marilena Rosaia, molto conosciuto perché lavorava nel negozio di ferramenta del padre, in via Nazionale.

Il torneo ha visto la partecipazione di otto squadre: Vecchi ma non troppo, Palle al volo, Volley Coddale, i Raccattapalle, Turistar, Forti ma non troppo, Fagianoni, Schiacciamisù; il primo posto è stato conquistato da Palle al volo, secondo posto per Volley Coddale e terzo posto per Turistar, mentre Francesco Fassino è stato premiato come miglior giocatore della finale. Nel corso degli anni il Memorial, organizzato al parco della Camilla di Aulla, è sempre stato un successo, per appassionati di pallavolo ma non solo. Tante squadre si sono iscritte al torneo, nel corso degli anni, ma soprattutto sono stati raccolti fondi, donati a chi aveva bisogno. Lo scorso anno, come in passato, la consegna degli assegni era stata fatta a due associazioni del territorio che la famiglia di Pablo aveva scelto, la Croce banca di Aulla e i Volontari Lunigianesi. Stessa cosa per l’ultima edizione.

"Uno degli scopi del Memorial - hanno detto gli organizzatori – è la beneficenza, e poi fare qualcosa di bello, aiutare le persone bisognose della comunità aullese. Il ricavato dell’evento di ricordo per Pablo sarà donato alla Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla". Come ogni anno era presente la famiglia del giovane, commossa: per loro una targa ricordo. E infine il lancio delle lanterne verso il cielo, per salutarlo. "Ringraziamo tutte le persone che ci hanno permesso di promuovere il torneo – hanno detto dal gruppo – sono state due bellissime settimane di partite, di amici, di sorrisi e di ricordi. Ci vediamo il prossimo anno".

Monica Leoncini