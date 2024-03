Mercato a2 femminile. La Cbf Balducci mette nel mirino l’opposta Decortes

La Cbf Balducci sta pensando al presente della pool promozione di A2 di volley femminile senza dimenticare il futuro perché in questo periodo tutte le squadre stanno gettando le basi per la prossima stagione. E per il nuovo campionato la dirigenza ha messo nel mirino l’opposta Clara Decortes, classe 1996, una pallavolista che ogni volta garantisce un ricco numero di punti. La giocatrice della Lpm Bam Mondovì guida la classifica con 498 punti e secondo radio mercato ci sarebbero buone possibilità che la ragazza possa giocare a Macerata. Del resto a questa giocatrice la dirigenza ci aveva pensato anche in passato ma evidentemente non è stato possibile concretizzare tale operazione. Nel contempo si lavora in palestra perché le prossime partite saranno determinanti per centrare i playoff. A tal proposito lo staff tecnico e le ragazze stanno preparando la trasferta a Talmassons dove le maceratesi cercano punti per garantirsi un posto entro le prime cinque della pool promozione e per rifarsi della sconfitta dell’andata.