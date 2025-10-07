Mercato - Serie C

Tre innesti e tre conferme per il nuovo Montebianco Volley Pieve a Nievole di coach Lorenzo Branduardi. Tra i volti nuovi, quelli della banda Martina Focosi, un gradito ritorno, dell’alzatrice Elisa Romani, nell’ultima stagione retrocessa con il Volley Aglianese, e della centrale Giulia Caseti, da Fucecchio. Tra le "fedelissime", la banda nonché capitana Chiara Lippi, autentica bandiera, l’opposta Alice Coselli e il libero Gemma Lippi.

Dopo alcuni anni dalla sua prima esperienza, torna a vestire la maglia pievarina Focosi, pallavolista d’indubbia esperienza. Altra atleta esperta, Romani: la regia della prima squadra valdinievolina, quindi, è affidata alle sue sapienti mani. Al centro, invece, Caseti, che ha alle spalle diversi campionati di C. "Ritroveremo la sua energia in attacco e a muro da posto 3", fanno sapere i dirigenti.

"Abbiamo scelto di non disputare amichevoli in questo precampionato – aggiunge il tecnico Branduardi –: la formazione è nuova e ha bisogno di tempo per amalgamarsi in palestra".

G.B.