Mercato Yuasa Battery. Romiti: "Stankovic? abbiamo credibilità»

E’ ancora forte l’eco e l’emozione per la giornata di sabato scorso in casa Yuasa Battery Grottazzolina dove, presso la sala consiliare del Comune, si è alzato il sipario sulla nuova campagna abbonamenti Yuasa per la seconda stagione di Superlega, sotto lo sguardo attento del neo acquisto Dragan Stankovic e di quel maestro del racconto che risponde al nome di Federico Buffa. Emozione enorme negli occhi dei dirigenti presenti che magari, fino a qualche anno fa, potevano solo immaginare una simile situazione o anche solo sognarla.

L’emozione è quella del presidente Rossano Romiti, classe 1978, il più giovane presidente di una squadra di Superlega: "Presentare la campagna abbonamenti in compagnia di Federico Buffa e Dragan Stankovic è un segnale forte e bellissimo, L’idea di provare a prendere Stankovic è nata presto: è stata forse la prima nuova operazione in ingresso che abbiamo concretizzato. Migliorare il roster era l’obiettivo e poi abbiamo capito che avrebbe gradito tornare nelle Marche dove risiede con la famiglia e abbiamo colto l’opportunità. Elemento conosciuto, apprezzato e che vive peraltro il territorio. Questo ci inorgoglisce ma significa anche che abbiamo abbiamo acquisito credibilità. Siamo sicuri che ci darà quel valore aggiunto che stavamo cercando".

Emozioni forti anche per due dirigenti storici. Il vice presidente Claudo Laconi parla di "emozione grandissima per una storia con radici nel passato e venuta dal basso. Una dedica speciale a tutti coloro che hanno vissuto il volley a Grottazzolina in oltre 50 anni di storia". Il team manager Ferdinando Moretti sottolinea come un nome come Stankovic "era per noi solo da almanacco fino a poco tempo fa, ma averlo qui è frutto di tanto lavoro. Di certo l’ambizione non svanirà mai in tutti noi, ma deve sempre essere fondata su piedi ben saldi per terra".

Importante anche il pensiero di Stefano Sopranzi, Ceo di Yuasa Battery Italia, title sponsor della squadra: "Lo slogan scelto per la campagna abbonamenti è bellissimo ("Chi l’ha mai vista una storia così?, ndr), sarebbe bellissimo avere questo slogan ancora inciso tra qualche anno. La società ha costruito un bel mix tra esperti di categoria e giovani, mi auguro un inizio migliore rispetto alla passata stagione".