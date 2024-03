Mercoledì i playoff. Monza è quinta . Gli accoppiamenti

Dopo una caotica ultima giornata di regular season, si sono definiti gli accoppiamenti per i quarti di finale playoff, che inizieranno per tutti mercoledì, il 6 marzo. L’unico abbinamento già certo era quello tra prima e ottava, ovvero tra Trento e Modena. Non è cambiata la top quattro: con le due vittorie conseguite Piacenza (3-1 su Modena) e Civitanova (3-0 a Verona) sono rimaste rispettivamente terza e quarta. A cambiare radicalmente le posizioni dietro: Monza è balzata al quinto posto grazie al secco 3-0 su Cisterna, Verona è precipitata al settimo con la sconfitta in casa per mano della Lube, Milano si è garantita il sesto posto grazie alla vittoria 3-2 contro Perugia. Gli abbinamenti: Trento-Modena, Perugia-Verona, Piacenza-Milano, Civitanova-Monza. Se si escludono i primi due accoppiamenti, gli altri due quarti sembrano in equilibrio. Le semifinali tra la vincente di Trento-Modena opposta alla vincente di Civitanova-Monza e la vincente di Perugia-Verona contro la vincente di Piacenza-Milano.

a.t.