Metauro Basket Academy Under 13: Campionesse Regionali per il Secondo Anno

Per il secondo anno consecutivo l’Under 13 della Metauro Basket Academy è campione Regionale Femminile. Al PalaPanzini di Senigallia le ragazze di coach Gresta hanno imposto il proprio gioco sull’Olimpia Pesaro aggiudicandosi la finale 53-24. Nel primo periodo la giustificata stanchezza si fa sentire, considerando che gran parte del gruppo nei tre giorni precedenti ha partecipato alla fase Interregionale a Bologna nella categoria Under 15 (chiusa con zero vittorie ma perdendo di misura tutte e tre le gare). Al rientro in campo dopo l’intervallo l’adrenalina delle metaurensi permette di andare oltre ogni affaticamento, dimenticando che si trattasse della quarta partita in quattro giorni. L’Olimpia pianta una difesa a zona per tutto il match, intasando l’area con marcature raddoppiate e triplicate, ma proprio in questa occasione esce tutta la qualità delle ragazze di coach Gresta, e al PalaPanzini piovono triple, contropiedi e splendide giocate.

Per MBA si tratta del quarto titolo regionale in due anni, il secondo in questa stagione dopo quello dell’Under 15 che nella Fase Interregionale si è dovuta fermare al cospetto di Derthona, Frascati e Udine.Ora l’Under 13 per centrare il sogno delle Finali Nazionali deve battere le Panthers Roseto (andata il 17 maggio a Roseto, ritorno 19 maggio alle 19 a Fossombrone) e poi la vincente del girone Puglia/Basilicata in gara secca. Un successo che dimostra la bontà delle attività di minibasket che si svolgono in tutti i paesi della nostra vallata e il valore del programma e dello staff messo a disposizione da MBA, oltre ad un gruppo di ragazze super motivate. Le giovani campionesse: Cecilia Poggiaspalla, Agata Tinti, Francesca Mariotti, Maia Moretti e Annamaria Chegai da Acqualagna; Agata Luchetti da Cartoceto; Cecilia Fabbrizi, Joy Ezema, Sara Bassi e Carolina Codignoli da Fermignano; Aida Ndiaye e Alice Vegliò da Fossombrone; Giulia Zuccaroni da Urbania.

Leonardo Selvatici