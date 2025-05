Michele Bulleri alla guida del Gruppo Lupi per il campionato di B 2024-25

Archiviata la stagione 2024-25 con una meritata salvezza, il Gruppo Lupi sta formando l’organico in vista del prossimo campionato di B. Alla conduzione dei pontederesi ci sarà il tecnico pisano Michele Bulleri. Questi ha 42 anni ed ha guidato i Lupi di Santa Croce in A2 dopo la gavetta nei campionati minori (Cus Pisa, Capannoli e Lupi rosa) ed esperienze in Francia come vice di Fulvio Bertini al Nantes. Quest’anno Bulleri ha lavorato in A3 con il Savignano in provincia di Cuneo. L’esperienza, ormai ventennale di Bulleri, ha convinto il club del presidente Giorgio Nazzi ad ingaggiarlo.

"La scelta di Pontedera – ha detto il coach – è maturata dopo aver compreso che questa è una scelta ambiziosa, che ha già posto le basi per costruire nel tempo qualcosa di importante. Le esperienze prima all’estero e poi nella serie A2 italiana, mi hanno fatto capire che i progetti più interessanti sono quelli che si costruiscono passo dopo passo, che crescono lentamente ma in maniera costante. Mi piacerebbe maturare insieme alla Era Volleyball Project, provando a riportare la pallavolo di alto livello in questa città, come al tempo dei "giapponesi" di Pontedera".

L’allenatore pisano è stato posto al centro di un progetto, da subito sposato con determinazione e convinzione. Ora il Gruppo Lupi si augura di raggiungere nuovi ed importanti traguardi.

Marco Lepri