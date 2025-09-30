Milanesi solo quarte. Numia Vero Volley ko con Conegliano nel torneo di Courmayeur

Termina con un quarto posto il fine settimana in alta quota per la Numia Vero Volley Milano. La formazione guidata da coach Stefano Lavarini - complice il tour de force degli ultimi giorni e il feeling ancora da costruire tra le ragazze - non è riuscita a esprimere il suo miglior gioco e si è arresa alle campionesse in carica del torneo della Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano. Il risultato finale segna 1-3 (19-25; 17-25; 25-21; 14-25) in favore delle venete; per Vero Volley top scorer di serata è Egonu con 14 punti, seguita da Lanier che va a referto con 11 palloni. "Ci dispiace perchè avremmo potuto fare di più in alcune situazioni - le parole del libero Eleonora Fersino -. Giocare contro Conegliano è sempre difficile, ma questa non deve essere una giustificazione, dovevamo essere più lucide in alcuni momenti e fare più attenzione in difesa. Questo è solo l’inizio e per il futuro sono molto fiduciosa e positiva".

Per la Numia ci sarà ora tanto lavoro da fare in vista dell’inizio del campionato, fissato nell’inusuale Monday night match del 6 ottobre quando, all’Opiquad Arena di Monza ore 20.30, Egonu e compagne ospiteranno Bergamo per il derby lombardo che segnerà l’esordio nella prossima Serie A1 Tigotà.