Mini volley in festa a Jolanda. Cento piccoli atleti riuniti sotto rete

Volley S3, 4° tappa a Jolanda di Savoia. Al PalaJolanda si è svolta la 4° tappa del circuito S3 del Basso Ferrarese, una presenza importante di piccoli atleti.

Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley.

Con il volley S3 si vogliono avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal “giocare”per arrivare al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo che cambia l’approccio al nostro sport, tutto ciò aiuta a far crescere il movimento del volley e li avvicina allo sport con spirito di aggregazione.

Nella struttura erano presenti le società di Codigoro, Copparo, Lagosanto, Massafiscaglia, Argenta, Comacchio, oltre la rappresentanza di Jolanda/Formignana quale società ospitante.

Gli organizzatori ringraziano l’amministrazione comunale, sempre vicina e presente nei confronti dello sport, l’Avis locale che ha donato i gadget per tutti gli atleti, la Fipav di Ferrara come ente organizzativo, un ringraziamento speciale per l’azienda F.lli Penazzi e alla Valfrutta per la collaborazione data, senza tralasciare l’aiuto fondamentale di tutti i volontari e dei genitori degli atleti per l’ottima riuscita dell’evento.

"Arrivederci alla prossima tappa del Basso Ferrarese a Portomaggiore l’11 di febbraio, vi aspettiamo sempre numerosi".