Mint Monza, missione salvezza. Decisivo il match contro Cisterna

Cresce l’ansia in vista dell’ultima giornata di regular season di Superlega. Domani alle 18 tutte le squadre scenderanno in campo e in particolare lo farà una Mint Vero Volley Monza chiamata a conquistarsi la salvezza al termine di un’annata difficilissima. Gli infortuni hanno minato il cammino dei vice-campioni d’Italia in carica che dopo un girone d’andata faticoso hanno salutato Ivan Zaytsev precipitando ancora più in basso.

L’exploit della neopromossa Yuasa Battery Grottazzolina, ormai matematicamente salva grazie a un ritorno da big, ha complicato ulteriormente i piani dei ragazzi del Consorzio che, ultimi in classifica, domani avranno un’ultima occasione per evitare una clamorosa retrocessione. Le prevedibili sconfitte con le prime della classe in lotta per il vantaggio del fattore campo in tutti i playoff, ovvero i campioni d’Europa dell’Itas Trentino e quelli d’Italia della Sir Susa Vim Perugia, non hanno scritto la parola fine, visto che anche la Gioiella Prisma Taranto è rimasta a un punto di distanza.

Monza, forte di una vittoria in più che le garantirebbe il sorpasso in caso di arrivo a pari punti, ospiterà all’Opiquad Arena una Cisterna Volley già sicura del posto ai playoff anche se virtualmente ancora in corsa per il settimo posto, attualmente occupato dalla Valsa Group Modena. Taranto invece se la vedrà tra le mura amiche del Pala Mazzola con una Rana Verona che si sta giocando testa a testa il quarto posto con la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Inutile dire che entrambe le squadre in corsa per evitare la retrocessione seguiranno in diretta con grande attenzione anche che cosa succederà sull’altro campo interessato. Le combinazioni sono diverse ma si possono riassumere: Monza è salva se vince 3-0 o 3-1 e Taranto non vince 3-0 o 3-1, vince 3-2 e Taranto perde, perde 3-2 e Taranto perde 3-0 o 3-1. Nessuna chance in caso di sconfitta prima del tie-break. Per come si erano messe le cose nelle ultime giornate, sarebbe potuta anche andare peggio a Cachopa e compagni che sostanzialmente con tre punti avrebbero buone possibilità di poter alla fine festeggiare la permanenza nella massima serie.

Coach Massimo Eccheli alla vigilia non si è sbilanciato: "Siamo ben consapevoli dell’estrema importanza della partita contro Cisterna che per noi sarà senza dubbio il match della stagione. I ragazzi si sono preparati tutta la settimana con dedizione e concentrazione; entreremo in campo con tutta l’energia possibile, spinti anche dal calore dei nostri tifosi". Da sciogliere qualche dubbio di formazione, legato come sempre alla regola degli stranieri in campo che ha complicato e non poco tutte le scelte di questa annata. Con Osmany Juantorena rimasto a guardare nelle ultime uscite, i due schiacciatore dovrebbero essere Luka Marttila e Erik Rohrs. Nel ruolo di opposto dovrebbe essere confermato Arthur Szwarc, tornato a mettere a terra il pallone con continuità domenica scorsa dopo alcune prestazioni deludenti. Il giovane Diego Frascio, una delle poche note liete di questa stagione, sarà pronto a subentrare in caso di bisogno. Nessun dubbio su Cachopa in cabina di regia e Gaggini da libero, per il discorso degli italiani in campo i due centrali saranno Thomas Beretta e Gabriele Di Martino, con lo statunitense Taylor Averill costretto ancora a rimanere in panchina in attesa di poter entrare.