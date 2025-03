Missione per i playoff. L’Olimpia Teodora all’assalto alla capolista

Giornata importante per l’Olimpia Teodora che - fra le storiche mura del PalaCosta, con inizio alle 17 e ingresso gratuito - riceve la capolista VTB Bologna, nel primo di due derby consecutivi, a cui seguirà, domenica 9, la breve trasferta a Cesena.

Per l’occasione la società ha mobilitato il settore giovanile che sarà presente in tribuna per tifare le ragazze della prima squadra ed in particolare Margot Piraccini, classe 2009, che, pur inserita in una rosa molto giovane, è l’unica impegnata nella spola fra serie B1 e selezione under. Le bolognesi sono una formazione allestita alla vigilia per un possibile ripescaggio in A2 che poi non si è concretizzato e che ha fatto diventare la promozione l’obbiettivo dichiarato di questa stagione; guidano la classifica con ampio vantaggio (+6 sulla seconda, +10 sulla quarta) e con un ruolino macchiato da 3 sole sconfitte, maturate, peraltro, contro squadre di media classifica (Jesi, Verona e Aduna Padova), mentre dagli scontri diretti sono giunte solo vittorie.

All’andata l’Olimpia venne travolta sia nel punteggio (netto 3-0) che nell’umore, visto che la capitana Pirro dovette abbandonare il campo dopo pochi minuti per un problema al ginocchio. Fu il punto più basso della stagione: recuperata Pirro, inserito il nuovo acquisto Missiroli e data fiducia da titolare al martello Balducci, la squadra seppe rilanciarsi fino ad allontanare quasi definitivamente il pericolo-retrocessione, a raggiungere l’attuale ottavo posto e a potersi giocare, proprio nel match di oggi, insperate possibilità di playoff, ai quali vengono ammesse le prime tre classificate di ciascuno dei quattro gironi.

Particolare aria di derby per l’opposto dell’Olimpia Ilaria Casini, bolognese, cresciuta in altre società (San Lazzaro e Ozzano) nei dintorni del capoluogo.

"Il gruppo è in buone condizioni – rassicura coach Rizzi – con la sola Elena Missiroli che ha un problemino al ginocchio, ma sarà comunque disponibile. All’andata contro Bologna non fummo praticamente in grado di giocare, eravamo in emergenza e fui costretto a schierare anche la palleggiatrice Nika come schiacciatrice. Oggi sarà molto difficile ma, almeno, avremo tutte le nostre carte a disposizione".

Marco Ortolani