Modena, Massari avanza. Soli tra Verona e Slovenia

Mentre Giulia Gabana e Christian Storci non hanno smentito le voci uscite sulla stampa di un riassetto societario, rimandando comunque le ufficialità a stagione sportiva finita, il mercato di Modena Volley sembra ormai essere giunto a un punto di definizione.

José Miguel Gutierrez ha un pre-accordo con la Gas Sales Piacenza, e difficilmente recederà dall’impegno già preso. Avanza allora la posizione di Massari, lo si è visto anche nelle gerarchie dei cambi più recenti, che sarà il cambio di banda più credibile per Luca Porro, mentre il quarto schiacciatore dovrebbe comunque essere straniero e potrebbe davvero essere il brasiliano Bentho, già opzionato dalla Valsa Group, o un altro prospetto di talento emergente. Con la conferma di De Cecco anche per il 2025/2026, la nuova compagine societaria è già al lavoro per il cambio in regia per la stagione 2026/2027, quella che nelle intenzioni dovrebbe essere della ripartenza definitiva. Compito di Alberto Giuliani, quello di far quadrare il numero degli italiani in campo con l’equilibrio complessivo di una formazione che sarà più dipendente di adesso dalle prestazioni e dalla condizione fisica di Davyskiba e Buchegger che, a meno di colpacci dell’ultimo minuto, saranno le colonne portanti sia di questo finale di stagione che di tutta la stagione successiva.

Fabio Soli. Intanto il tecnico di Baggiovara, che non ha rinnovato con Trento e che quindi è sul mercato, è sempre più vicino a trovare un accordo con Verona per la prossima stagione. Gli scaligeri diranno addio a Stoytchev e stanno puntando decisi sul tecnico campione d’Europa per tentare finalmente l’assalto alle posizioni di vertice, dopo essersi assicurati Christenson al palleggio per il prossimo anno. Soli intanto ha già firmato un accordo per diventare ct della Slovenia già dalla primavera: esordirà ufficialmente sulla panchina slovena in Vnl a Rio de Janeiro l’11 giugno.