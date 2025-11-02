Modena-Perugia, sfida amarcord. Un big match così mancava da anni

Un big match come ai vecchi tempi. Certo, le giornate giocate sono poche, ma che Perugia e Modena si affrontassero per una posizione nobile della classifica (oggi seconda e terza rispettivamente, dietro Verona a punteggio pieno) non era affatto scontato prima dell’inizio del campionato.

Senza la rimonta subita a Milano, Modena sarebbe addirittura davanti, ma hanno ragione Giuliani e Casadei, inutile guardarsi alle spalle soprattutto dopo le due vittorie piene arrivate dopo, in casa con Monza e quella molto più prestigiosa di Piacenza. Due vittorie che hanno fatto intravedere quanto la Valsa Group possa crescere ancora e far male alle sue avversarie dalla battuta, dall’attacco e con una solidità della seconda linea garantita da un libero di primissimo livello, forse il migliore del campionato. In più ci sarà di nuovo il clima della festa, una prevendita che ha già superato i 4.500 tagliandi e che potrebbe portare una cifra di spettatori vicina a quella del tutto esaurito, in un PalaPanini che certo sarà pieno anche perché in campo scenderanno Giannelli e i suoi, ma che ci si auspica possa essere caldo, caldissimo e spingere i gialloblù verso un’impresa che manca da tempo: esattamente dal 20 aprile 2022, 2-3 in favore di Modena in gara 3 delle semifinali play off al PalaBarton. Da allora 15 successi consecutivi per gli umbri, mentre per risalire all’ultima vittoria casalinga di Modena bisogna addirittura tornare indietro al 23 febbraio 2021, 3-0 Modena nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Il futuro però è qui, e le 15 sconfitte consecutive poco importano. Modena si presenterà con la formazione tipo ormai, quindi Tizi-Oualou al palleggio, Buchegger opposto, Davyskiba e Porro alle ali, Mati e Sanguinetti al centro e Perry libero. Più difficile decifrare la formazione di Lorenzetti, che ha ruotato gli uomini più spesso. Mercoledì sera nel netto successo su Padova hanno giocato Giannelli e Ben Tara in diagonale principale, Plotnytskyi e Ishikawa di banda, Solé e Loser al centro e Colaci libero, ma Russo e Semeniuk sono sempre pronti. Inizio del match alle ore 18, arbitri Cesare e Giardini, diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv.

Le altre di giornata: Cuneo-Piacenza (giocata ieri), Padova-Grottazzolina (ore 17), Civitanova-Cisterna (ore 18), Verona-Trento (ore 19, diretta Dazn), Milano-Monza (ore 19:30, diretta Dazn).